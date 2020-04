Lili-Paul Roncalli sorgt für Quote

Auch wenn sie gerade nicht in der Manege auftreten kann, unterhält die 21-Jährige weiterhin die Menschen. Nach aktuellen RTL-Angaben sahen alleine am gestrigen Freitagabend (24. April) 4,37 Millionen Zuschauer zu, wie Paul-Roncalli in "Let's Dance" (auch bei TVNow verfügbar) über die Tanzfläche wirbelte.