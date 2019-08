Mein ziemlich kleiner Freund, ... TV-Tipps am Donnerstag

In "Mein ziemlich kleiner Freund" (ZDF) verliebt sich die Anwältin Diane in den 1,36 Meter großen Architekten Alexandre. In "Pitch Perfect 2" (VOX) gibt es richtig was auf die Ohren. Später vollendet Beatrix Kiddo in "Kill Bill 2" (VOX) ihren persönlichen Rachefeldzug.