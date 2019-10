"Ich möchte gerne diesen Müllsack verschicken", sage ich zur Post-Mitarbeiterin. Die staunt erstmal, ich sei schon die sechste, die ihren Abfall verschicken will. "Also bei mir holt das die Müllabfuhr", sagt sie. Ein Mann eilt mir zur Seite: "So einen Müllsack habe ich auch! Dafür gibt es 40 Euro!" Zur Sicherheit wiederholt er das mit den 40 Euro nochmal.