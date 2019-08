"Mein Lied für Dich" ZDF statt VOX: Eigene Primetime-Show für Judith Williams

Sie tut es schon wieder: Judith Williams (47) geht fremd! Trotz ihres erfolgreichen Engagements in der beliebten VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen", die ab September in die sechste Staffel geht, streckt sie ihre Fühler auch nach anderen TV-Formaten aus. Nach ihrem erfolgreichen Auftritt bei "Let's Dance" (RTL) im Jahr 2018 bekommt sie nun ein eigene Primetime-Show - und zwar im ZDF. "Mein Lied für Dich" heißt die Musikshow, wie der Sender am Dienstag mitteilte.