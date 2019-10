Star-Koch Alfons Schuhbeck bietet Kabarettistin Monika Gruber ein Stamperl an. Sie setzt genüsslich an: "Mein letzter Wille: Sechs Promille" und wirft das Glaserl weg. Ein Spezialeffekt wird eingespielt: Nach einer Explosion trifft ein Feuerball die beiden an der Küchenzeile. "Moni, lebst du noch?", fragt Schuhbeck. Die Gruberin ist verwundert: "Mein Lieber, das war aber eine explosive Mischung. Was warn da drin?" "A bisserl a Ingwer", lacht der Koch. Mit diesem Facebook-Clip werben die beiden für die neuen Folgen von "Schuhbecks Küchenkabarett".