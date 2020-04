"Mein Leben, meine Entscheidungen" Liebeswirrwarr bei Aaron Carter: Hat er eine neue Freundin?

Er möchte ein guter Papa sein

"Ich werde ein guter Vater sein, das ist sicher", erklärte Carter, nachdem er am 21. April in einem Live-Video bei Instagram einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera gehalten hatte. Martin und er hätten sich Nachwuchs gewünscht. Damals beteuerte er noch: "Ich fokussiere mich einfach auf die Zukunft und darauf, Vater zu sein. Ich will ein guter Vater sein." Familie sei das Wichtigste für ihn. Ob in dieser Familie auch Alexeva einen Platz hat?