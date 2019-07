"Mein Leben ist nicht perfekt" Kylie Jenner spricht offen über ihre Höhen und Tiefen als Mutter

"Ich behalte eine ganze Menge für mich, wollte euch aber wissen lassen, dass ich ein Mensch bin. Mein Leben ist nicht perfekt und das, was ihr hier auf Social Media seht, ist nur die Oberfläche", schreibt Jenner in einem aktuellen Instagram-Post, zu dem sie ein Foto von sich vor einem Sonnenuntergang am Meer hinzufügte. Es sei nicht normal gewesen, unter Millionen von Augen aufzuwachsen, so der US-Star, der derzeit gemeinsam mit Freundinnen auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik urlaubt.