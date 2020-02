"Mein Herz tut weh" Milla Jovovichs Tochter leidet an "schlimmem Fall von Gelbsucht"

Mit 44 Jahren wurde Schauspielerin und Model Milla Jovovich vergangene Woche (am 2. Februar) zum dritten Mal Mutter einer Tochter. Es sei ein "Wunder", wie sie kurz nach der Geburt auf Instagram schreibt. "Wir sind so dankbar, sie zu haben und komplett vernarrt in sie." Doch bereits kurze Zeit später wird ihr großes Glück getrübt. Denn ihre kleine Tochter mit dem Namen Osian kämpft mit gesundheitlichen Problemen.