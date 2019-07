"Mein Herz ist voller Liebe" The-Wanted-Sänger Tom Parker ist zum ersten Mal Vater geworden

Musiker Tom Parker (30, "Chasing the Sun") hat allen Grund zur Freude: Wie er am Sonntag bei Instagram verkündete, ist er bereits am 30. Juni zum ersten Mal Vater geworden. Der Sänger, der 2009 mit der britisch-irischen Boyband The Wanted berühmt wurde, und seine Ehefrau Kelsey freuen sich über ein Mädchen namens Aurelia Rose. Diese hätte nach eigenen Angaben zwar erst am 8. Juli das Licht der Welt erblicken sollen, sie habe es aber "einfach nicht mehr abwarten" können.