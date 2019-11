"Meiberger - Im Kopf des Täters" Fritz Karl meldet sich als zaubernder Psychologe zurück

Der etwas andere Ermittler

Thomas Meiberger hat drei ganz besondere Eigenschaften. Er kann sich hervorragend in den jeweiligen Verdächtigen einfühlen und so bei den Ermittlungen helfen. Er bewahrt als Psychologe immer einen kühlen Kopf, auch in brenzlichen Situationen. Und er kann zaubern - etwas, das er von seinem Vater gelernt hat, einem Magier, der ihn früher auf die Zirkus-Tourneen mitnahm.