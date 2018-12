München - Nach den Coffee-to-go-Bechern will die Stadt nun auch gegen die Einweg-Verpackung von Mittagsgerichten vorgehen. Die CSU hat das zuständige Kommunalreferat gestern damit beauftragt, ein Mehrwegsystem für Take-away-Verpackungen zu entwickeln "Alte Pfandbox abgeben, Mittagessen in einer wiederverwendeten Pfandbox mitnehmen, fertig!", so stellt sich das Stadträtin Dorothea Wiepcke vor.