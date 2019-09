Altstadt - Gleich fünf Tatverdächtige Diebe hat die Münchner Polizei am Mittwoch, 18. September, festgenommen. Gegen 11.45 Uhr war es in der Münchener Innenstadt zu mehreren Ladendiebstählen in zwei Bekleidungsgeschäften gekommen. Nachdem die Diebe aus dem ersten Bekleidungsgeschäft geflüchtet waren, konnten die Beamten sie nach einer Fahndung in einem weiteren Laden festnehmen. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.