Saaldorf - Am Mittwochmorgen ist es auf der Stalbertstraße in Richtung Staatsstraße 2104 in Landkreis Berchtesgadener Land zu einem Unfall gekommen. Ein mit 43 Schulkindern besetzter Bus kam dabei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baumstumpf.