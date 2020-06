"Irgendein Idiot hat letztes Jahr seinen Abfall an Dosen in einem unserer Getreideacker entsorgt", klagte Landwirtin Irina Primbs auf Facebook. Die Metallreste seien beim Mähen ungewollt in das Futter gelangt und hätten die Tiere wahrscheinlich von innen aufgeschlitzt. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" darüber berichtet.