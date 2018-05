"Es ist möglich, dass sich ein Sperberweibchen in dieser Gegend auf Tauben spezialisiert hat", sagt sie. "Vielleicht füttert in der Gegend jemand Tauben? Sperber jagen gerne an Vogelfutterstellen und sie sind in der Stadt durchaus nicht ungewöhnlich." Sperber, der Habicht aber auch, sind außerdem Überraschungsjäger: Sie sind extrem wendig und können auch im Geäst schlagen. Anders als etwa Falken, die sich im Flug auf ihre Beute stürzen.

Darum sollten Sie aggressive Greifvögel in Ruhe lassen

Aber trennt ein Greifvogel seiner Beute den Kopf ab? Weber erklärt, Sperber und Habichte gehen ihrer Beute an die Gurgel. Die abgetrennten Köpfe deuten für sie sonst eher auf Säuger, wie Fuchs oder Katze, hin. Was aber passt: Greifvögel rupfen ihre Beute, denn sie wollen ans Brustfleisch, die Beute wird außerdem nicht mit Stumpf und Stil verputzt.

Eines ist der Expertin wichtig: So grausig der Fund blutiger Tauben für den Menschen sein mag, dass Vögel andere Vögel jagen, sei völlig natürlich. "Wer so etwas beobachtet, sollte das Tier nicht stören, sondern in Ruhe lassen, bis es sich gesättigt hat", sagt Weber. "Sonst ist das Beutetier umsonst gestorben, und der Jäger hat sich umsonst angestrengt." Danach könne man die Reste natürlich wegräumen.

Generell, so die Vogel-Expertin, sind Greifvögel in der Stadt normal. Das Nahrungsspektrum von kleineren Vögeln bis hin zu Tauben, Ratten, Mäusen oder Kaninchen ist da. Und "je tierfeindlicher die Landwirtschaft wird, desto interessanter wird die Stadt mit ihren Parks und Friedhöfen." Dennoch: Die Tiere sind empfindlich, niemand müsse daher Angst haben, sie nähmen in der Stadt überhand. Die Zahl der Brutpaare ist überschaubar.