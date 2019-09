Wiederholte Vergewaltigungsversuche im Landkreis Unterallgäu

Die vier Vorfälle ereigneten sich Anfang Dezember 2018 im Unterallgäu – drei von ihnen sogar am selben Tag. Der Mann aus Eritrea soll zunächst einer Spaziergängerin, die am frühen Abend mit ihren Hund Gassi ging, in Egg an der Günz (Landkreis Unterallgäu) aufgelauert und sie vergewaltigt haben. Zwei Tage danach soll er in der Damentoilette eines Cafés im wenige Kilometer entfernten Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) versucht haben, eine Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Das Opfer konnte sich losreißen und wegrennen.