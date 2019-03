München - Bei der Parade zum St. Patrick's Day in München ziehen am kommenden Sonntag (17.3.) über 60 Gruppen in traditionellen oder kuriosen Kostümen von der Münchner Freiheit zum Odeonsplatz - anschließend steigt eine grüne Party auf dem Wittelsbacher Platz. Während der Parade wird es allerdings zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Dies teilt die MVG mit.