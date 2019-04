Isarvorstadt - Ein Münchner (43) ist in der vergangenen Woche am helllichten Tag in der Baaderstraße Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sich ihm zwei Männer in der Baaderstraße in den Weg stellten.