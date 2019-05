Das geht aus dem Volksbegehrensbericht 2019 hervor, den der Verein Mehr Demokratie am Dienstag in München vorstellte. 2017 gab es mit der Forderung einer gesetzlichen Grenze für den Flächenverbrauch nur ein neu eingeleitetes Volksbegehren. "Durch die direkte Demokratie wurden in den letzten Jahren wichtige Themen angestoßen, die die Politik nicht als solche erkannt hatte", sagte Susanne Socher, Geschäftsführerin des Mehr-Demokratie-Landesverbandes Bayern.