So war es auch an der Bahnunterführung an der Werinherstraße. Die Stadt hat die Situation hier jetzt entschärft und beidseitig auf der Fahrbahn rote Radlstreifen errichtet. Abschnittsweise sind diese zusätzlich noch durch Betonleitplanken geschützt. Stadtauswärts ist der Streifen etwa 24 Meter lang, die Fahrbahn wurde dazu auf eine Fahrspur reduziert. An Ein- und Ausfahrt stehen die Betonleitwände. Stadteinwärts ist der bestehende Radstreifen jetzt auf über 40 Metern rot eingefärbt und auf über 18 Metern Länge mit der Leitplanke geschützt.