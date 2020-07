"Sofern die Infektionslage dies zulässt", so der Minister am Mittwoch in München, sollen ab Herbst bis zu 200 Personen eine Vorlesung besuchen können. Im Hochschulbetrieb muss generell ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden. Wo dieser Abstand nicht zuverlässig eingehalten wird, muss auch an den Hochschulen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.