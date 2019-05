München - Das Bündnis Radentscheid München veranstaltet am Donnerstag um 17.30 Uhr eine "Poolnudel-Demo". Die bunten 1,60 Meter langen Schaumstoffstangen werden von den Teilnehmern am Gepäckträger befestigt. Damit will das Bündnis die Autofahrer dazu zwingen, den Überholabstand von 1,50 Meter einzuhalten.