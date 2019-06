Stadtrat Theiss: "Die wollen den Verkehrsinfarkt!"

Die Pläne, "die leider beschlossen wurden", seien "Sinnbild des Grün-Roten Verkehrschaos", befindet Stadtrat Hans Theiss (CSU). In der Antwort des Planungsreferats auf die Anfrage werde "das ganze Grauen offenbar". Durch die Maßnahmen auf der Isarparallele würde der Verkehr zum Beispiel auf der Reichenbach-, Thiersch- und Baaderstraße um 50 Prozent zunehmen, in der Zeppelinstraße um 40 Prozent in der Lilienstraße um 60 bis 80 Prozent, trägt Theiss vor. "Das kann doch nicht ihr Ernst sein." Bei der geplanten Fahrstreifenreduzierung auf der Ludwigsbrücke sehe es ähnlich aus: 10 bis 20 Prozent mehr Verkehr auf der Corneliusbrücke, 30 bis 35 Prozent mehr auf der Maximiliansbrücke. "Was haben wir denn damit gewonnen?", fragt Theiss. "Das ist Sadismus pur". Sein Fazit: Die Grünen "wollen den Verkehrsinfarkt."