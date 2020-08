Baureferat bepflanzt Sommerstraßen

Das Baureferat wird in den ausgewählten Sommerstraßen rund 100 Pflanzgefäße und an geeigneten Orten auch Sitzgelegenheiten - unter Berücksichtigung des Abstandsgebotes - platzieren. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) und dem jeweiligen Bezirksausschuss (BA).