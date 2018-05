Bickelbacher: 30 Euro Strafe fürs Falschparken wären denkbar

Es brauche Überzeugungsarbeit, Übergangsfristen und frühzeitige Ankündigung von Sanktionen. Nur so könnten die Maßnahmen auch fruchten. In einem weiteren Schritt soll die kommunale Parkraumüberwachung stadtweit die Kontrollen übernehmen, statt des bisher zuständigen "Flickenteppichs" aus Polizei und Parkraumüberwachung, so Hanusch. Dies könne auch die Polizei entlasten.