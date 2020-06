Umnutzungen: Vielleicht auch über die Sommerferien hinaus

Und es könnte noch besser kommen. Weil viele Münchner coronabedingt die Sommerferien in der Stadt verbringen werden (und Platz brauchen, um Abstand halten zu können), will die Stadtratsvollversammlung am Mittwoch über den Vorschlag der grün-roten Rathauskoalition entscheiden, in jedem Stadtviertel temporär verkehrsberuhigte Sommerstraßen einzurichten. Schon letzten Sommer gab es Pilotversuche wie am Alpenplatz in Obergiesing, der acht Wochen eine saisonale Fußgängerzone war. Oder an der Schwanthalerstraße, wo acht Parkplätze zu Sitzgelegenheiten mit Blumen wurden.