Mehr Naturschutz: Hilfe für Biene Majas große Schwestern Gesucht: ein Hornissen-Berater

Hornissen sind, da sind sich alle Fachleute einig, im Allgemeinen recht friedlich; jedenfalls, was den Menschen angeht, wenn der sie in Ruhe lässt. Die gelb-schwarz gestreiften Brummer können aber auch ziemlich ungehalten reagieren. Mensch und Hornisse - das ergibt in aller Regel keine gedeihliche Wohngemeinschaft. Das Naturschutzrecht sieht daher vor, dass Naturschutz-Behörden wie die am Landratsamt Landshut Ausnahme-Genehmigungen vom Schutz der Hornissen erteilen können - also das Umsiedeln von Nestern oder gegebenenfalls auch das Töten der Insekten erlauben können.