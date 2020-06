Gegenüber dem "Münchner Merkur" gab die Pressestelle der LMU allerdings Entwarnung was die Versorgung der Patienten in den betroffenen Kliniken betrifft: "Die Schließung betrifft die Speisenversorgung für Patienten und Mitarbeiter des LMU Klinikums am Campus Großhadern und in den Kliniken am Campus Innenstadt. Eine alternative Belieferung des Klinikums wurde zusammen mit dem Dienstleister organisiert, sodass die Speisenversorgung von Patienten und Mitarbeitern durchgängig sichergestellt ist."