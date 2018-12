Werbungskosten absetzen

Jeder Beschäftigte kann pauschal 1.000 Euro Werbungskosten pro Jahr geltend machen. Überschreiten die Ausgaben für den Job diese Grenze, mindert das die Steuerlast. Es lohnt sich also, Kosten zu bündeln, empfiehlt die Stiftung Warentest in der Zeitschrift "Finanztest". Das gilt insbesondere, wenn der Arbeitnehmer-Pauschbetrag überschritten ist oder der Steuerzahler knapp darunter liegt. Berufstätige können in diesem Fall versuchen, Ausgaben bereits 2018 geltend zu machen – indem sie etwa eine Rechnung für eine 2019 geplante Fortbildung vorziehen und heuer bezahlen. Für teure Elektrogeräte und Arbeitsmittel können Berufstätige Ausgaben bis zu einem Kaufpreis von 952 Euro brutto voll absetzen.

Handwerker-Rechnung: Es kann sich lohnen, Ausgaben vorzuziehen

Wer einen Handwerker beauftragt, sollte genau rechnen – das Finanzamt erkennt maximal 6.000 Euro pro Jahr an. Davon senken 20 Prozent direkt die Steuerschuld, also bis zu 1.200 Euro pro Jahr, erklärt die Stiftung Warentest. Um den Höchstbetrag zu knacken, kann es sich lohnen, Ausgaben vorzuziehen – Arbeiten also etwa schon 2018 anzuzahlen.

Das Finanzamt erkennt Kosten für Reparaturen, Renovierungs- sowie Sanierungsarbeiten an, die ein Handwerker am Haus, in der Wohnung, im Garten, in der Garage oder an Geräten im Haushalt erledigt hat.

Wichtig, damit die Aufwendungen abzugsfähig sind: Der Handwerker muss eine Rechnung stellen – und Materialkosten separat ausweisen. Der Auftraggeber muss den Betrag überweisen. Für den Fiskus zählt der Zeitpunkt, an dem die Rechnung bezahlt wurde.

Gesundheitskosten bündeln

Jeder muss bei Kosten für die Gesundheit einen Eigenanteil tragen. Die Grenze wird individuell berechnet – je nach Familienstand und Einkommen. Hier kann es sinnvoll sein, Krankheitskosten aus zwei Jahren zu bündeln, erklärt der BVL. Wer in diesem Jahr bereits größere außergewöhnliche Belastungen hatte, sollte prüfen, ob er Aufwendungen des Folgejahres vorziehen kann. Das gilt beispielsweise für eine teure Zahnbehandlung, Medikamentenbestellungen oder eine neue Brille. Wer hingegen in diesem Jahr noch keine größeren außergewöhnlichen Belastungen hatte, kann Aufwendungen gegebenenfalls auf das nächste Jahr verlagern.

Steuervorteile durch Hochzeit

Heiraten lohnt sich – auch steuerlich. Paare, die sich noch bis Ende Dezember das Ja-Wort auf dem Standesamt geben, können finanziell davon profitieren. Der Grund: Sie können in der Steuererklärung für das Jahr 2018 das Ehegattensplitting für das komplette Jahr beantragen, erklärt der Bund der Steuerzahler. Haben die Eheleute unterschiedlich hohe Einkünfte, kann es zu einer Steuererstattung kommen. Wer erst im Januar 2019 zum Standesamt geht, bekommt das Splitting auch erst für 2019.