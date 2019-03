Katrin Habenschaden, grüne OB-Kandidatin, plädierte am Freitag dafür, dass die Stadt in Neubaugebieten einen höheren Anteil an sozial geförderten Wohnungen festschreiben darf. Zudem soll ein Grundstückfonds gegründet werden, Vorbild ist Wien. Dieser Fonds würde der Stadt ermöglichen, systematisch Grundstücke anzukaufen.