Mehr Artenschutz durch Bayerisches Volksbegehren

Das Aktionsbündnis will den Freistaat per Volksbegehren dazu zwingen, Maßnahmen zum Artenschutz zu ergreifen. "In Bayern hat in den vergangenen Jahrzehnten das größte Artensterben seit dem Niedergang der Dinosaurier stattgefunden", sagt Ludwig Hartmann, der Fraktionschef der Grünen im Landtag. Deswegen müsse man nun dringend etwas unternehmen.