Mehr Folgen als zuvor? "Die Höhle der Löwen": Erste Details zur neuen Staffel

Neues Studio und mehr

Außerdem sei die Produktion in einem neuen "Höhle der Löwen"-Studio abgedreht worden. Voraussichtlich werde die kommende Staffel ab September ausgestrahlt, heißt es weiter. Zusätzlich soll auch das erste Startup schon bekannt sein, das an der Show teilnehmen wird. Kürzlich hatte "t3n" in Erfahrung gebracht, dass die Münchner Firma Troy antreten werde, die eine neue Art von Wärmeflasche entwickelt hat. Gründer Benjamin Ohmer habe gegenüber dem Magazin bestätigt: "Es stimmt, dass wir in der neuen Staffel dabei sind".