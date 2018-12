Mehr Erfahrung geht nicht Gerollt, nicht gepresst: Tricks von Barkeeper-Legende Charles Schumann

Der erste Tipp des Meisters kommt lange bevor auch nur eine Flasche in die Hand genommen wird und betrifft Zitronen sowie Limetten - Basis für eine Vielzahl an Cocktails und Longdrinks. "Warum rollt man die? Damit der Saft sich besser verteilt!", so Schumann am Rande des Cocktail-Wettbewerbs "Carlos I Colegio & Competición" in Andalusien, Spanien. Auf diese Weise bliebe nicht ein Großteil ungenutzt in der Zitrusfrucht zurück. Einzig wenn es darum geht, den Saft zu pressen, rät Schumann zu einer herkömmlicheren Variante als der seinen. Statt eines effektvollen, aber gefährlichen Küchenmessers also lieber auf eine normale Presse zurückgreifen - sonst gibt es am Ende unfreiwillig eine "Bloody Mary"!