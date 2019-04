Obersendling - Bei dem gescheiterten Versuch, vor einer Verkehrskontrolle der Polizei in Obersendling zu flüchten, ist ein Autofahrer (20, aus München) mit mehr als 100 km/h durch München gerast. Er verursachte prompt einen Unfall: Der 20-Jährige rauschte mit seinem Wagen über einen Bordstein und rammte einen Bauzaun, so die Münchner Polizei nach dem Vorfall vom frühen Sonntagmorgen. An dem Auto entstand ein Totalschaden.