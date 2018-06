Mehr als nur Meditation Weltyogatag 2018: Darum ist Yoga der perfekte Ausgleich

Für jeden ist das Richtige dabei

Wer sich etwas intensiver in das Thema einarbeitet, wird überrascht sein, wie abwechslungsreich und vielseitig Yoga ist. Für Anfänger und Workout-Fans bietet sich beispielsweise Vinyasa Yoga an - ein dynamischer und fließender Yoga-Stil. Wer tagsüber viel sitzt und oft über Verspannungen klagt, sollte hingegen ruhiges Yin Yoga ausprobieren - ein Stil, der vor allem die Faszien im Fokus hat. Die Stile sind so verschieden wie die Menschen, die Yoga praktizieren und unterrichten. Da ist für jeden das Richtige dabei.