Mehr als nur ein Modetrend Das war der größte Fashion-Trend 2018

"Nachdem ich zehn oder mehr Kleider mit dem traurigen Gefühl im Herzen anprobiert habe, dass nur zählen würde, was ich auf dem roten Teppich tragen würde, sah ich diesen übergroßen Marc Jacobs Anzug, der still und heimlich in der hintersten Ecke vergraben war. Es war ein übergroßer Herrenanzug, gemacht für eine Frau. Kein Kleid. Ich fing an zu weinen. In diesem Anzug fühlte ich, wer ich wirklich, tief in meinem Innersten bin. Und mir wurde klar, was ich heute Abend sagen wollen würde."

In ihrer Rede machte Lady Gaga auf die Problematik von sexuellem Missbrauch aufmerksam und offenbarte, dass sie selbst zu Beginn ihrer Karriere unter Übergriffen zu leiden hatte. "Als Überlebende von sexuellen Übergriffen durch jemanden in der Unterhaltungsindustrie, als Frau, die immer noch nicht mutig genug ist, seinen Namen zu sagen, als Frau, die mit chronischen Schmerzen lebt, als Frau, die in einem sehr jungen Alter konditioniert wurde, Männern zuzuhören, was sie zu tun habe, habe ich heute beschlossen, dass ich mir die Macht zurücknehmen wollte. Heute habe ich die Hosen an!"