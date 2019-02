Mehr als 700 Episoden "Die Simpsons" bekommen zwei neue Staffeln

Damit sind "Die Simpsons" einmal mehr die langlebigste TV-Serie in den USA. Durch die Staffel-Verlängerung knacken sie den Rekord von 713 Episoden, und das obwohl die Zuschauerzahlen zuletzt auf 2,3 bis 8,2 Millionen gesunken sind. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, konnte FOX die Lizenzkosten senken, um die Serie am Leben zu erhalten. Ein wichtiger Schritt, befindet sich die FOX-Television-Gruppe doch derzeit in Fusion mit Disney.