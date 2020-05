Mehr als 50 Jahre im Geschäft "Seinfeld"-Darsteller Richard Herd mit 87 Jahren gestorben

Herd begann bereits in jungen Jahren mit dem Schauspiel. Sein Filmdebüt feierte er 1970 in "Hercules in New York" an der Seite von Arnold Schwarzenegger (72). In den folgenden Jahrzehnten war er in zahlreichen weiteren Rollen zu sehen, darunter in "Die Unbestechlichen" (1976) und in Jordan Peeles (41) "Get Out".