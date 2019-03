Mehr als 30 Jahre Kult aus Luft Air Max - der Inbegriff des Sneaker-Booms

Seine teuersten Schuhe hat sich Krüger "gekauft, als ich in meiner Ausbildung [zum Bartender] meinen ersten Gehaltscheck bekommen hatte. Das waren ein paar Budapester." Und seine ersten Air Max? "Damals in den 90ern auf Hawaii. Da drehten wir damals 'Gegen den Wind'. Die waren der absolute Renner. In Deutschland hatte die noch keiner. Das war wirklich cool." Heute trägt er die Sportschuhe am liebsten zum Training oder im Flieger.