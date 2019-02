Mehr als 146 Millionen Abonnenten Ariana Grande bricht Instagram-Rekord von Selena Gomez

Wer hat mehr Follower auf Instagram? Gemessen an dieser Kategorie ist US-Star Ariana Grande (25, "thank u, next") nun die Königin unter den weiblichen Stars. Denn sie hat die bisherige Spitzenreiterin, Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (26), überholt. Zwar haben beide mehr als 146 Millionen Abonnenten, doch laut "Billboard" waren es am Montag bei Grande 146.286.173 und bei Gomez 146.267.801.