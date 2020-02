Nachdem die "New York Times" vor Kurzem in ihrem Artikel "Engel in der Hölle" von den besorgniserregenden Zuständen beim Dessous-Label "Victoria's Secret" berichtet hatte, folgt nun der nächste Schritt: Insgesamt 100 Supermodels haben sich erneut in einem offenen Brief an das Unternehmen und CEO John Mehas gewendet, um ihren Ärger deutlich zu machen. Die Frauen kritisieren "die intensive Vergeltung, mit der 'Victoria's Secret' diejenigen zum Schweigen bringt, die Fehlverhalten gemeldet haben" und bringen eindeutig zum Ausdruck: "Der Missbrauch wurde weggelacht".