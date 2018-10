Megabaustelle am Sendlinger Tor Blick in die Baugrube: Hier versucht die MVG den Durchbruch

2022 soll der Bahnhof am Sendlinger Tor komplett saniert sein



Bei den zuständigen Ingenieuren ist man stolz auf das bisher Geschaffte. "Das war eine ingenieurstechnische Meisterleistung", lobt Baustellen-Chef Christoph Schaller. Schließlich habe unter anderem das umliegende Erdreich mit einem Riesenkühlschrank gefrostet werden müssen, damit kein Grundwasser in die Baugrube eintritt. Und als dann der erste Durchbruch zum Bahnsteig geschafft war: „Ein erhebender Moment“, sagt Schaller.



Die Baustelle an der Blumenstraße hat inzwischen schon an den Bahnsteig von U1/U2 angedockt. In der Baugrube an der Sonnenstraße fehlen noch ein paar Meter. Bis am Sendlinger Tor alles wieder feinsäuberlich aufgeräumt ist und die Megabaustelle wieder komplett aus dem Stadtbild verschwunden ist, wird’s allerdings noch ein bisschen dauern. 2022 soll der Bahnhof am Sendlinger Tor aber komplett saniert sein.