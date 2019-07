Für die Änderungen rund um den Ostbahnhof muss allerdings noch einmal ein komplettes Planfeststellungsverfahren absolviert werden. Das verzögert den Baubeginn.

Die Rettungsröhre

Die wohl unerwartetste Neuerung ist die Rettungsröhre. Anstatt alle 600 Meter einen Rettungsaufgang zu bauen, legt die Bahn nun eine dritte Röhre zwischen die beiden S-Bahntunnel. Hier wird circa alle 330 Meter ein Notausgang vom Tunnel in die Rettungsröhre führen. Wenn es im neuen Tunnel einmal brennt, kann man in die Rettungsröhre fliehen und durch sie zur nächsten Station laufen, wo ein separates Treppenhaus nach oben führt.

So fallen auch viele der geplanten Rettungsschächte weg. Gerade der Rettungsschacht an der Kellerstraße/Milchstraße/Pütrichstraße war umstritten, da Anwohner Sorge wegen der großen Baustelle auf kleinstem Raum hatten. "Diese Änderungen sind sicherlich das, was die Bürger in Haidhausen wollen. Das Viertel wird durch die neue Planung komplett von Baustellen verschont bleiben", so der Projektleiter. Der Grund, dass nicht von Anfang an mit der Rettungsröhre geplant wurde, sei, dass dieses neuartige Konzept zu Planungsbeginn illegal war. Erst durch eine neue EU-Richtlinie wurde es möglich. Eine ähnliche Rettungsröhre gibt es in Zürich, in Deutschland wird sie aber die Erste ihrer Art sein.

Das neue Stellwerk

Das Wort "Stellwerkstörung" ist jedem Pendler wohlbekannt. Grund für diese Störungen ist oft ein Problem im Relais-Stellwerk am Ostbahnhof, das inzwischen komplett überlastet ist. Jetzt soll es durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt werden. Der Bau dieses Stellwerks kann aber nicht während des Baus der Zweiten Stammstrecke erfolgen. Da die vielen Neuerungen jedoch Planänderungsverfahren benötigen, verzögert sich der Baubeginn der Stammstrecke. Das Stellwerk soll vor den Bauarbeiten errichtet werden und 2023 fertig sein.

"Wir sind mit den Änderungen zufrieden", sagt Kretschmer. "Viele der Neuerungen sparen sogar Geld. Ab jetzt ändert sich nichts mehr. Ich denke, man muss verstehen, dass wir die besten Lösungen suchen. Letztlich ist das ja nicht irgendeine Baustelle: Wir bauen im Wohnzimmer aller Münchner."