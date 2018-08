Gespendet, ersteigert und gefeiert wurde um noblen Ballsaal des Hotels The Westin. Highlight: Helene Fischer bot per Video-Nachricht ein Wohnzimmerkonzert an. Die Spieler des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wollen bei dem exklusiven Gig dabei sein und ersteigerten die Schlagersängerin für 500.000 Euro. DFB-Kicker Timo Werner spielte da gern mit: "Wir freuen uns alle, dass wir hier sein dürfen und helfen können."