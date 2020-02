Das Lollapalooza in Berlin ist das Schwester-Festival zum Superbloom und findet zeitgleich am 5. und 6. September statt. Viele Musik-Acts werden auf beiden Veranstaltungen auftreten und zwischen der Hauptstadt und München pendeln. Ob sich Superstar Miley Cyrus, die auf beiden Events singen will, dafür in den Zug setzen wird, bleibt abzuwarten.