"Jedermann fühlt sich verraten"

Auch die "Mail on Sunday" meldete, dass es laut einem Regierungsmitglied "völlige Einigkeit" im Kabinett gäbe, dass May gehen müsse. "Schauen Sie sich nur", wird ein Minister zitiert, "die Anzahl der Leute an, die für ihrem Deal stimmen würden, vorausgesetzt sie geht." Das Lager der Brexit-Hardliner könnte gewonnen werden, wenn garantiert wird, dass jemand anderes die Verhandlungen weiterführt. George Freeman, ein früherer Berater Mays, twitterte: "Jedermann fühlt sich verraten. Regierung ist festgefahren. Vertrauen in Demokratie kollabiert. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen einen Premierminister, der die Hände ausstrecken und eine Koalition für Plan B bilden kann."

Genau darüber, nämlich über die Nachfolge, wird auch schon diskutiert. Mays aktueller Stellvertreter David Lidington soll laut "Sunday Times" Interims-Premier werden, bis die Konservative Partei einen neuen Chef bestimmt hat. Der 62-Jährige war unter Premierminister David Cameron sechs Jahre lang Europa-Minister, hatte im Referendum für den Verbleib gestimmt und strebt einen weichen Brexit an. Genau aus diesem Grund ist Lidington für die Hardliner ein rotes Tuch. "Die Öffentlichkeit", zitiert die "Mail on Sunday" ein hochrangiges Kabinettsmitglied, "wird uns niemals vergeben, wenn die Antwort auf eine historische Krise David Lidington ist."

Britische Medien sprechen von "Schicksalswoche"

Für die Brexit-Befürworter käme als Mays Nachfolger eher Umweltminister Michael Gove in Frage. Gove war im Referendum eine der Galionsfiguren des Austrittslagers und gilt als brillanter Parlamentarier. Er hat in den letzten Monaten hinter den Kulissen Anhänger um sich geschart, ohne es je in der Öffentlichkeit an Loyalität zu Theresa May fehlen zu lassen. Der 51-Jährige unterstützt den Deal, den Theresa May ausgehandelt hat. Er hat aber privat deutlich gemacht, dass ein Brexiteer-Premier – also er selbst – in der zweiten Phase der Verhandlungen einen ganz anderen Deal erreichen könnte.

Die Premierministerin zog sich am Sonntag auf ihren Landsitz Chequers zurück, wo sie am Nachmittag hochrangige Parteifreunde empfing. Es ist nicht ihr Stil zu kneifen. Und solange May noch eine Chance auf Erfolg sieht, wird sie kämpfen.

Aber es könnte jetzt die Zeit gekommen sein, wo ein Weiterso keinen Sinn mehr ergibt. Die Medien sprechen von einer "Schicksalswoche", die Theresa May erwartet. Damit haben sie einmal nicht übertrieben.