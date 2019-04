"Gebt eure Lieben nie auf"

Vor zwei Jahren erfährt dann der Kronprinz von dem Fall, sichert finanzielle Unterstützung zu. So kommt Munira Abdulla nach Deutschland und verbringt ein Jahr in der Schön-Klinik in Bad Aibling. "Man konnte öfters beobachten, dass sie ihren Blick kurz auf etwas richtete, in der Regel ein Gesicht, zum Beispiel auf ihren Sohn", beschreibt der behandelnde Arzt die Anfänge.