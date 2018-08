Seit wenigen Tagen ist nun eine Petition online (www.change.org), in der die Initiatoren vom Forum "Cannabis Ärzte" fordern, dass das Bundesgesundheitsministerium online eine Anlaufstelle von Kassen- und Privatärzten schafft. "Wir von ,Cannabis Ärzte’ erhalten täglich zahlreiche E-Mails und Telefonanrufe von vielen schwerkranken und notbedürftigen Patienten, die medizinisches Cannabis benötigen und keinen Arzt in ihrer Nähe finden. Diese Situation nimmt solch derartige Ausmaße an, dass sich sehr viele Patienten ihr Medikament selbst anzüchten müssen, um sich zu therapieren und demnach strafrechtlich verfolgt werden", heißt es in der Petition.

Alexander Arnt von der Gemeinschaft "Cannabis Ärzte": "Die Problematik betrifft nicht nur Bayern. Uns erreichen täglich zahlreiche Beschwerden aus ganz Deutschland, dass keine entsprechenden Ärzte für die Versorgung mit medizinischen Cannabis gefunden werden können." Viele kassenärztliche Vereinigungen seien nicht zur Kooperation bereit.

Hat Rolf Müller illegal Cannabis verschrieben?

Die Staatsanwaltschaft München wirft Rolf Müller vor, in einer Vielzahl von Fällen Cannabis an Patienten verschrieben zu haben, ohne dass dies ärztlich begründet gewesen sei. Er soll an einem Tag im Stadtgebiet München 85 Patienten unerlaubt medizinisches Cannabis verschrieben haben, an einem anderen 80.

Am 15. Mai wurden seine Praxis und seine Wohnadresse durchsucht. Hunderte Patientenakten wurden beschlagnahmt. In seiner Wohnung wurden zwei scharfe Schusswaffen mit Munition und ein Teleskopschlagstock gefunden, weshalb nun auch wegen eines Waffendelikts gegen ihn ermittelt wird. "Die beiden Waffen waren Erbstücke meines Vaters, die er mir auf dem Sterbebett hinterlassen hat", sagt Rolf Müller. "Er war Offizier bei der Bundeswehr, auch ich bin Reserve-Offizier".

Der Arzt ist nun auf der Suche nach einem Nachfolger, der seine Cannabis-Praxis übernimmt. Aber bislang hat er niemanden gefunden.