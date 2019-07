Für Berzel-Rückkehr zum TSV 1860: KGaA findet rechtliche Lösung

"Wir sind am werkeln", hatte Trainer Daniel Bierofka noch am Sonntag am Rande des 3:0-Testspielsieges gegen die SV Ried über die Personnalie Berzel erklärt. Damit haben nicht nur die Gönner das Jahresgehalt des 27-Jährigen aufgetrieben, die KGaA scheint auch eine finanzrechtliche Lösung gefunden zu haben.