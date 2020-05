Meditation zum Stressabbau David Lynch hilft Krankenhauspersonal

Filmemacher David Lynch (74, "Mulholland Drive") geht mit gutem Beispiel voran: Die Stiftung des Ehren-Oscar-Preisträgers ruft eine Initiative ins Leben, die diejenigen gewidmet ist, die während der Corona-Krise in den Krankenhäusern an vorderster Front stehen. Im Rahmen des Projekts "Heal the Healers Now" soll die Technik transzendentaler Meditation Krankenhauspersonal nähergebracht werden, damit dieses mit der großen Belastung der letzten Wochen umgehen kann. Die Aktion wird von vielen weiteren Stars unterstützt. Lynch selbst bat auf Instagram um die Unterstützung des Projekts. Wer mitmacht, kann einen virtuellen Kaffeeklatsch mit der Hollywood-Legende gewinnen.